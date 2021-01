Sem aceitar fim de relacionamento, homem incendeia casa da ex-mulher e é preso em Santarém

Casa ficou parcialmente destruída — Foto: Arquivo pessoal

Incêndio foi registrado na manhã desta quarta-feira (13). A ex-esposa e os dois filhos, que são bebês, felizmente não estavam no imóvel.

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (13) em Santarém, no oeste do Pará, após atear fogo na casa da ex-mulher localizada na avenida Curuá-Una próximo à avenida Moaçara. O incêndio aconteceu nas primeiras horas do dia e foi controlado por equipes do Corpo de Bombeiros.

O incêndio aconteceu na residência onde a ex-esposa mora com os dois filhos. Felizmente a mulher e os filhos não estavam no local. Muitos móveis da casa ficaram destruídos.

Em entrevista à TV Tapajós, a empresária Adria Fonseca contou que o ex-marido havia ido ao imóvel de madrugada e teria tentado invadir a casa. A Polícia Militar foi acionada e o homem foi conduzido para a delegacia, mas foi liberado ainda pela madrugada.

“Na delegacia nos informaram que ele seria liberado pela manhã e que eu deveria solicitar medidas protetivas, mas ele foi liberado antes. De manhã eu já acordei com os gritos da minha irmã dizendo que ele havia ateado fogo na casa”, contou Ádria.

Ainda de acordo com Adria, o ex-marido ficou preso na laje da construção, o que possibilitou que os policiais o alcançassem. Ele foi preso em flagrante e transferido para a Central de Triagem da Penitenciária de Santarém.

“Estamos em processo de separação, mas ele não aceita a separação. Eu vou pedir medida protetiva. Não queria que chegasse a esse ponto, mas agora ele está colocando a minha vida em risco, a vida dos filhos”, completou.

Por Dominique Cavaleiro e Cissa Loyola, G1 Santarém — PA

