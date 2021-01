Cadáver é encontrado com mãos amarradas com linha de pesca em córrego de Marabá

Corpo, com aparentes sinais de homicídio, foi achado próximo à área de uma empresa de extração e comércio de areia na cidade – (Foto:Reprodução)

Um cadáver do sexo masculino foi encontrado por populares boiando em um córrego na cidade de Marabá, no sudeste do Pará, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (12). A vítima, que não foi identificada até o momento, foi encontrada sem vida e com as mãos amarradas com uma espécie de linha de pesca.

O corpo, com aparentes sinais de homicídio, foi achado próximo ao Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes (CRAMA), área de uma empresa de extração e comércio de areia na cidade.

De acordo com o portal Correio de Carajás, uma guarnição do 34º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi acionada por volta das 9h20 para atender a ocorrência. Os militares da guarnição descreveram o corpo como sendo de um homem de aparentemente 30 anos.

A vítima vestia camisa branca e shorts, mas não foi encontrada com documentos.Pouco após o acionamento da Polícia Militar, a guarnição solicitou reforços para o Corpo de Bombeiros, por volta das 10h, para que o corpo fosse resgatado do córrego. A remoção foi feita por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), por volta das 10h50.O caso deverá ser investigado pelo Departamento de Homicídios da Polícia Civil de Marabá.

Por:Redação Integrada

