Semana marcada por furtos em residenciais, comércio e roubos de motocicletas em Novo Progresso

Durante a semana roubos de motocicletas , furtos em residências , comércio e assalto na rua foi registrado em Novo Progresso.

Os furtos em residências e comércios aumentou nos 10 primeiros dias do ano de 2019 em Novo Progresso. Duas motocicletas foram roubadas em frente das residências somente nesta semana – uma no bairro São Marcos, outra no Bairro Jardim América, a ação dos ladroes é rápida em minutos eles roubam e desaparecem com a motocicleta, muitas vezes vai para desmanche ou fica escondida até desovar para garimpos da região. Houve registros de ladrões que assaltaram residências e o comércio também foi alvo dos bandidos neste inicio de ano em Novo Progresso. Comércio de informática, alimentação e roupas também foi alvo dos assaltantes! Os roubos e os furtos apresentaram um aumento significativo , as vitimas rapidamente procuram divulgar os casos nas redes sociais, em busca de ajuda para encontrar os ladrões e os pertences roubados. Muitos casos com ação rápida da policia as vitimas conseguem recuperar a motocicleta e os objetos furtados. Em sua maioria os casos não tem solução- os pertences roubados desaparecem e ninguém é preso e/ou responsabilizado pelo furto.

Mulher tem moto roubada no bairro São Marcos , o crime aconteceu na madrugada deste dia (09), por volta de 5h. moto pop100 preta placa OTP 0830, a dona da motocicleta Disse na DEPOL. que a mesma foi levada da frente de sua residência.

A Polícia civil informou que conta com ajuda da comunidade na busca de suspeitos.

Pois o progresso esta ficando bom porque nu Jardim América também foi roubada uma pop laranja ontem (09/01)

POLICIA

De acordo com a policia, o aumento nos crimes desta natureza se dá em virtude do consumo de drogas, entre os infratores, também da maior taxa de desemprego. Ainda segundo a policia, esses veículos geralmente são roubados ou furtados para serem utilizados em outros delitos. “Objetos são furtados e trocados por droga”, concluiu.

