Ministro Salles comanda destruição de maquinas em garimpos na região

(Fotos: Via WhatsApp) – O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, chegou no distrito de Moraes de Almeida , municipío de Itaituba(distante 100 km de Novo Progresso), por volta das 9h00mn desta sexta-feira(15), com equipe em cinco helicópteros para uma operação contra garimpo ilegal na região. Por volta das 11h30mn, as redes sociais mostrou imagens da destruição.

A operação aconteceu no km 93 da rodovia Trasgarimpeira, região de produtores rurais em área passível de legalização fundiária (área branca), pegou de surpresa os moradores que por sua vez usam da extração do minério [ouro] para o sustendo de suas famílias.

Em conversa com moradores em solo, Salles foi indagado sobre a destruição, e chegou a disser que se tiver condições de retirar as maquinas não queimaria…

A presença do ministro do Meio Ambiente junto com sua equipe do Ibama , surpreendeu a população que fazia não acreditar no que estavam vendo, “o próprio ministro do Bolsonaro destruindo maquinas de garimpeiros”, os comentário negativo dos Bolsonaristas , tomaram conta das redes sociais.

O ministério do meio ambiente não antecipou e não divulgou a operação, que pegou todos de surpresa.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

