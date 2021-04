Semana Santa tem mais de 100 presos no Pará — Foto: Divulgação

Foram registrados 4 acidentes, um deles com morte. Houve apreensão de 10kg e 105 infrações por desrespeito à medida de proteção à pandemia.

Durante o feriado prolongado de Semana Santa, foram presos 113 adultos e oito menores apreendidos no Pará. Segundo balanço divulgado nesta terça-feira (6) pela Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup), quatro acidentes de trânsito foram registrados, uma pessoa morreu na PA-140. A operação foi realizada de 1º de abril a segunda-feira (5).

A operação Semana Santa reuniu equipes do Detran, Polícia Militar, Polícia Civil, Defesa Civil, Grupamento Fluvial (Gflu), Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp), Corpo de Bombeiros, Centro Integrado de Operações (Ciop), Disque Denúncia, Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, entre outros órgãos que atuarão de forma integrada.

Equipes da Polícia Civil, que durante a pandemia realizam a fiscalização de estabelecimentos comerciais, intensificou suas ações durante a operação. Em Salinas, por exemplo, houve um total de 44 estabelecimentos fiscalizados e destes, 13 foram fechados por irregularidades encontradas.

Cerca de 10 kg de entorpecentes foram apreendidos durante a operação, que também recuperou 30 veículos e apreendeu sete armas de fogo. Na operação Estrada, que compôs a operação Semana Santa, houve um total de 13 ocorrências nas unidades de resgates do Corpo de Bombeiros e 18 pessoas atendidas.

Infrações na pandemia

Durante o feriado prolongado foram registradas 105 infrações no Pará, destas 98 de pessoas físicas e sete de pessoas jurídicas. Apesar do bandeiramento vermelho em vigor, o número demonstra que ainda há descumprimentos das normas de prevenção á Covid-19.

“Infelizmente, alguns cidadãos relutam em cumprir os preceitos do decreto do Estado que tem o objetivo de conter o contágio do coronavírus, mas foram advertidas, orientadas e em alguns até multadas”, acrescentou Mascarenhas.

Operação nas estradas

Ao todo, 22 condutores foram autuados por dirigirem sob efeito de álcool. Dos condutores autuados por embriaguez, quatro foram encaminhados pela Polícia Civil para os procedimentos por crime de direção sob influência de álcool. No total, 990 veículos foram autuados no período, um deles com registro de roubo e furto, e recuperado no município de Uruará, além de seis removidos aos parques de retenção.

Foram registradas cinco ocorrências de acidentes sem vítimas na BR-316. Na rodovia PA-140, um acidente vitimou fatalmente uma criança de 12 anos, sendo o condutor do veículo e outras duas pessoas encaminhadas para atendimento médico em Santo Antônio do Tauá, com os primeiros socorros realizados por agentes do Detran e Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...