Semas cancela cadastros rurais em área de árvores gigantes

Na Flota do Paru está localizada a quarta maior árvore do mundo um angelim vermelho, medindo 88,5 metros de altura e 3,15 metros de diâmetro, variando de 400 a 600 anos de existência. (Foto| Reprodução/Agência Pará)

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) cancelou 456 Cadastros Ambientais Rurais (CAR) mapeados no interior da Floresta Estadual do Paru (Flota).

O cancelamento visa garantir a conservação da fauna e a flora da unidade de conservação e reforçar as ações contra o desmatamento ilegal e outros crimes contra o meio ambiente.

A partir do mapeamento do Cadastro Ambiental Rural, a Semas age para a inibir o exercício de atividade rural em desconformidade com os objetivos da floresta estadual. A Flota abrange os municípios de Almeirim (58%), Monte Alegre (18%), Alenquer (18%), Óbidos (4%) e Prainha (2%).

