Semas/Pará abre certame para 136 vagas

O edital da Semas/PA deve ser publicado até meados de dezembro, com uma oferta de 136 vagas. Foto: | MAURO M VIEIRA NETO

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA) vai publicar editar para vagas efetivas. A inscrição para o nível médio será de R$ 51 e o superior R$ 80.

O concurso Semas PA (Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará), para efetivos, já conta com comissão formada e banca preliminarmente definida: o Cetap. Ao todo serão oferecidas 136 vagas, destinadas para cargos de níveis médio e superior. O contrato com a banca já está assinado e o edital já pode sair.

O edital do novo concurso Semas PA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará) já pode ser publicado. O último entrave para o início da seleção foi superado em17 de novembro, com a publicação, no diário oficial, do extrato de contrato com a banca organizadora, que será o Cetap. O nome da empresa já havia sido anunciado no último dia 4 de novembro. (Com informações de JC Concursos).

A assinatura ocorreu no último dia 11 de novembro, com validade de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, prazo necessário para a realização de todos os procedimentos do certame, incluindo publicação do edital, recebimento de inscrições, aplicação de provas e divulgação dos resultados.

De acordo com a vice-governadora eleita, Hana Ghassan, o edital da Semas/PA deve ser publicado até meados de dezembro, com uma oferta de 136 vagas. Embora a distribuição das vagas por cargos ainda não tenha sido anunciada, informações preliminares indicam que haverá oportunidades para níveis médio e superior. ensino médio – R$ 51. nível superior – R$ 80

SERVIÇO

Orgão: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS/PA)

Nº vagas: 136

Taxa de inscrição: Não definido

Cargos: Não definidos

