Polícia procura por adolescente que matou moça de 15 anos

Raika Riane Silva tinha 15 anos e foi encontrada morta com as marcas de tiros Foto:| Reprodução

Raika Riane Silva de apenas 15 anos de idade foi encontrada morta com várias marcas de tiros pelo corpo. Acusado é o namorado da moça, também adolescente, que está foragido

Os crimes de feminicídio estão cada vez mais frequentes no Brasil, mesmo com o incentivo às denúncias nas delegacias especializadas.

Quando a situação acontece entre adultos, já é alarmante. Mas quando envolve adolescentes, a situação chama mais a atenção.

Um adolescente está sendo acusado de ser o autor de um crime de feminicídio, ocorrido na área rural do município de Santa Maria das Barreiras, no sul do Pará.

De acordo com informações da polícia, o jovem teria assassinado Raika Riane Silva, de 15 anos de idade, que foi encontrada morta com marcas de tiros de arma de fogo pelo corpo.

O crime ocorreu no último domingo (27), às proximidades do Distrito de Nova Esperança, no município de Santa Maria das Barreiras. O adolescente que era namorado da vítima, teria praticado o crime por causa de ciúmes da jovem.

O autor do crime está sendo procurado pela polícia, que acredita que possa estar escondido na região.

Uma equipe da Delegacia de Polícia Civil do Distrito de Casa de Tábua, investiga o crime e tenta localizar o adolescente. (DOL Carajás com informações de Dinho Santos).

Jornal Folha do Progresso em 29/11/2022/10:29:02

