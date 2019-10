Seminário discutirá a preservação e conservação da Amazônia

(Foto:| Reprodução)- A capital paraense receberá no dia 7 de novembro o Seminário Parcerias do Setor Privado pela Conservação da Amazônia que discutirá assuntos relacionados à preservação da Amazônia, cuidados com os bens naturais e formas de empreender. Promovido pela Plataforma Parceiros pela Amazônia (PPA), o evento contará com palestras e painéis. A programação terá, ainda, exposição de startups participantes do Programa de Aceleração da PPA.

O Seminário será iniciado, a partir das 13h30, com a palestra do CEO da Agropalma e presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), Marcello Brito. Na ocasião, o profissional abordará os desafios da conservação na Amazônia e oportunidades de contribuição do setor privado.

Em seguida, o Seminário apresentará quatro painéis temáticos cujos debates abordarão, a partir de diferentes iniciativas, caminhos possíveis para a contribuição de empresas privadas junto à preservação da Amazônia. O primeiro, intitulado Parcerias pelo desenvolvimento territorial, oportunizará uma discussão sobre desenvolvimento territorial a partir da apresentação de experiências entre empresas, organizações públicas e comunitárias.

O painel contará com a presença de Jeferson Santos, da Mineração Rio do Norte (MRN); de Gabriela Almeida, da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Município de Oriximiná; Rogério Ribas, representante da Alcoa; Maria Raimunda da Silva, do Instituto Juruti Sustentável; Carol Ayres, pesquisadora da Humana, e Eduardo Figueiredo, diretor de projetos da Norsk Hydro.

O segundo painel de discussão versará sobre Investimento em negócios de impacto e reunirá profissionais com diferentes trajetórias e atuação em investimento privado, finanças sociais, além de empreendedores. O debate, mediado por Luciana Villa Nova, gerente de sustentabilidade da Natura, reunirá Karen Baumgart, do Grupo Baumgart; Joanna Martins, da Manioca; Nick Oakes, da Althelia e Fernanda Dativo, da Sitawi Finanças do Bem.

As cadeias de valor serão o tema do terceiro painel do Seminário, intitulado O Fomento às cadeias de valor de produtos amazônicos, que reunirá o terceiro setor para diálogo. O Painel contará com Elias Gomes, da Beraca; Raimundo Eraldo da Silva, da Associação de produtores de Tomé-Açu; Igor Povoa, da área de Suprimentos da Vale e Eduardo Trevisan, do Imaflora e Instituto Humanize. A mediação será de Thaís Magalhães, da Prowa, organização responsável por estudo contratado pela PPA sobre o cenário de compras locais realizadas por empresas no Estado do Pará.

Mais tarde, o quarto e último painel do evento trará para a discussão o debate sobre a Promoção de usos socioambientais em áreas de reserva. Na ocasião, a relevância das reservas privadas para manutenção de biodiversidade em um cenário de degradação florestal e potencial uso dessas áreas como ativos sociais coletivos será abordada.

Para troca de experiências, Ima Vieirado, do Museu Paraense Emílio Goeldi; Fausto Camargo, da Suzano Papel e Celulose; Fabio Oti, do ICMBIO e Plinio Ribeiro, da Biofílica, participarão do debate. A mediação ficará por conta de João Meirelles, diretor geral do Instituto Peabiru.

As inscrições serão gratuitas. Os interessados em participar do evento devem demonstrar interesse por meio do e-mail e aguardar o retorno com a ficha de inscrição.

Serviço:

Quando: 7 de novembro

Local: hotel Radisson (Av. Cmte. Brás de Águiar, 301– Nazaré),

Hora: a partir das 13h30

Fonte: DOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...