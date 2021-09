Suspeito de chefiar quadrilha que roubava caminhões no sudeste paraense é preso em Parauapebas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do site Zé Dudu

No início deste mês, o delegado, com apoio de polícias de Tucuruí e de Pacajá, recuperou na zona rural deste último município, um caminhão furtado em Parauapebas.

Ao ser apresentado na delegacia de Polícia Civil, foi constatado que Aldson Lima estava sendo investigado pelo delegado Gabriel Henrique Costa por, supostamente, chefiar a quadrilha de roubos de caminhão no sudeste do Pará.

Ele foi preso na rodovia PA-275 em frente ao lago da Nova Carajás, dirigindo um Jeep Renegade de cor prata, de placa RFX-7A35, pertencente a uma locadora de abrangência nacional, com registro de furto registrado na 14ª Delegacia Seccional de Polícia Civil de Caruaru, no Estado de Pernambuco.

No momento da prisão, o homem estaria em um veículo com registro de roubo no Estado de Pernambuco

