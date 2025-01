Sereia é mordida por peixe em aquário na China – Reprodução/Instagram

Artista russa sofre ferimentos leves na cabeça, no pescoço e nos olhos.

Uma artista russa levou um grande susto durante uma apresentação no aquário Xishuangbanna Primitive Forest Park, na China. Masha, 22, se apresentava como sereia quando foi atacada por um peixe gigante.

“Nas imagens, o animal se aproxima da mulher que está performando e morde sua cabeça. Rapidamente, a artista consegue nadar para longe do peixe e sair do tanque de água, enquanto o público grita assustado com a cena. Ela sofreu ferimentos leves na cabeça, no pescoço e nos olhos.”

Segundo o NY Post, o episódio aconteceu no final do ano passado, e Masha chegou a receber uma indenização equivalente a R$ 560 como tentativa de impedir que falasse sobre o caso. No entanto, um vídeo do ataque vazou nas redes sociais chinesas e viralizou nesta semana.

O aquário abriga espécies nativas dos rios Mekong e Yangtzé, além de anfíbios raros. O tipo de peixe envolvido no ataque não foi confirmado, mas especialistas acreditam que se trata de um peixe-gato-gigante, espécie conhecida por seu grande porte e força.

Até o momento, o aquário chinês não se pronunciou sobre eventuais mudanças para evitar novos incidentes. Ativistas defendem regras mais rígidas para apresentações que envolvem interação direta com animais aquáticos.

'Sereia' tem cabeça mordida por peixe gigante em aquário na China; veja vídeo Leia mais https://t.co/ABaQ6S5CRO pic.twitter.com/SdYqKeNgxF — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 30, 2025

Fonte: NY Post e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/01/2025/18:31:29

