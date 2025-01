Produtora de conteúdo adulto morre ao cair de varanda no Rio

Anna Polly morreu aos 28 anos | Reprodução

A jovem estaria acompanhada de dois homens, que relataram estar no local para gravações de conteúdo para plataformas adultas.

Nos últimos anos, a morte precoce de influenciadores digitais tem se tornado um assunto recorrente, chamando atenção para a vulnerabilidade e os riscos enfrentados por esses profissionais. Episódios envolvendo quedas fatais, pressão psicológica, assassinatos e investigações sobre circunstâncias misteriosas deixam um rastro de perguntas sem respostas. Foi nesse contexto que o caso de Anna Polly, uma produtora de conteúdo adulto de apenas 28 anos, abalou a internet e levantou novos debates sobre a vida e os bastidores do trabalho virtual.

Anna Polly faleceu na última terça-feira (29), após cair da varanda de um hotel em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. A influenciadora estava acompanhada de dois amigos, que relataram estar no local a convite da jovem para gravações de conteúdo exclusivo para plataformas adultas. As circunstâncias do incidente ainda estão sob investigação pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

O que aconteceu?

De acordo com as informações iniciais, o corpo de Anna foi encontrado no pátio do hotel. Os dois homens que estavam com ela prestaram depoimento à polícia, mas cada um apresentou versões diferentes dos eventos que precederam a queda. A DHBF analisa imagens de câmeras de segurança, depoimentos de funcionários do hotel e registros no celular da influenciadora para esclarecer o ocorrido.

“Estamos conduzindo uma investigação minuciosa para esclarecer o que ocorreu. É um caso complexo, e não descartamos nenhuma possibilidade, desde acidente até um possível crime”, afirmou um representante da polícia.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML), ainda pendente, será crucial para determinar se houve consumo de substâncias ilícitas ou sinais de agressão física ou sexual.

Assédio e pressões no ambiente digital

Amigos próximos de Anna revelaram que ela vinha sofrendo assédio frequente nas redes sociais e pressão de assinantes que, segundo relatos, extrapolavam os limites da interação profissional. A Polícia Civil investiga se essas questões podem estar relacionadas ao acidente.

“Ela era muito talentosa e dedicada, mas a internet é um lugar cruel. Algumas pessoas ultrapassam os limites do respeito”, disse uma amiga da influenciadora, destacando os desafios enfrentados por quem atua na produção de conteúdo adulto.

Comoção nas redes sociais

A morte de Anna Polly gerou grande repercussão entre seus seguidores. “Muito triste essa notícia. Espero que a polícia descubra o que aconteceu de verdade”, escreveu um fã. Outros lamentaram o fato de que a influenciadora estava no auge de sua carreira e cheia de planos para o futuro.

Após a confirmação do falecimento, o perfil de Anna foi desativado nas redes sociais. A atitude foi vista por muitos como uma tentativa de preservar a memória da influenciadora em meio à comoção e às especulações. O caso segue em investigação e aguarda novos desdobramentos.

