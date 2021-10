Servente é preso após ser acusado de estuprar criança durante o trabalho, em Parauapebas (PA)

(Foto: Divulgação) -A polícia foi acionada para atender uma ocorrência em residência situada no Bairro Beira Rio, em Parauapebas, nesta quinta-feira (14) resultou na prisão de Risomar Raimundo Oliveira, de 58 anos, acusado de ter abusado de uma criança de três anos, sobrinha da dona da casa onde prestava serviço.

Segundo alegações da mãe da vítima, ela teria ido à casa de uma tia e deixou a filha brincando no quintal enquanto os profissionais realizavam reparo no telhado do local. Em determinado momento, a criança teria ido atrás da mãe, gritando e com a blusa completamente abaixada.

A mãe da vítima, então, teria a levado para casa das duas, onde a menina contou o que teria acontecido. Ao ver a região do peito da filha, a mãe também teria notado marcas de dedos com poeira e graxa, que seriam de um dos dois serventes que estavam na casa da tia. Quando solicitada para apontar o autor do abuso, a criança apontou para Risomar.

Risomar foi levado à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas para a prestação dos procedimentos cabíveis, e sendo aplicável a prisão em flagrante, deve ser encaminhado ainda nesta sexta-feira (15) para a Cadeia Pública de Parauapebas.

Fonte: Correio de Carajás

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...