Servidor do Detran DF é alvo de operação que investiga transferência ilegal de veículos

(Foto: DIVULGAÇÃO/ PCDF)- Funcionário é suspeito de atuar ilegalmente como despachante para agências de revenda de veículos e lucrar com o serviço.

A Polícia Civil do Distrito Federal realizou nesta sexta-feira (1°) uma operação para cumprir um mandado de busca e apreensão contra um servidor do Detran suspeito de atuar ilegalmente como despachante para agências de revenda de veículos. Segundo as investigações, o funcionário teria realizado transferências veiculares a pedido das empresas sem considerar os trâmites legais em troca de dinheiro.

O servidor, que atuava em um setor responsável pela execução de processos relacionados a veículos, é suspeito de agilizar as transferências ilegalmente para as agências. De acordo com a polícia, as investigações tiveram início após uma denúncia do próprio órgão, que afastou o funcionário.

A operação teve por objetivo “arrecadar maiores elementos de prova hábeis a reforçar os indícios já presentes no inquérito policial e direcionar à continuidade das investigações, além de observar o possível envolvimento de outras pessoas, incluindo servidores”, informou a Polícia Civil.

Em nota, o Detran informou que a corregedoria do órgão está com processo em andamento e todas as decisões administrativas estão sendo tomadas. “O Detran-DF está à disposição para colaborar com as investigação, já que o processo está correndo na esfera criminal. Os procedimentos realizados pelo servidor serão revistos e os que forem constatadas quaisquer irregularidades serão desfeitos”.

O suspeito é investigado pelo crime de corrupção passiva e associação criminosa. Se condenado, ele poderá pegar até 15 anos de prisão.

Outras investigações

Em dezembro, servidores do Detran também foram alvo de uma operação que investigava um esquema criminoso que aprovava veículos com irregularidades nas vistorias em troca de propina.

Além de direcionar os usuários para empresas parceiras do esquema, o grupo criminoso também é suspeito de utilizar “laranjas” no quadro de sócios da empresa para burlar o credenciamento de empresas privadas no ramo do serviço de identificação veicular. Com os falsos sócios, eles evitavam a concentração de diferentes etapas de legalização de um veículo nas mãos de um único responsável e aparentavam uma falsa legalidade

A polícia busca indícios que apontem para outros envolvidos no esquema. Um dos servidores identificados, em medida cautelar, foi afastado de suas funções e está proibido de ter acesso às dependências do Detran.

A operação contou com 100 agentes e o apoio da Polícia Civil de Goiás nas buscas realizadas em Luziânia, no Entorno do DF. Foram cumpridos mandados nas sedes das empresas credenciadas pelo Detran e no Núcleo Regional de Trânsito de Brazlândia (Nutran III), além de mandados nas regiões administrativas de Taguatinga, Lago Norte e Luziânia.

Os suspeitos são investigados por corrupção passiva e ativa, falsidade documental e associação criminosa. Se condenados, as penas podem chegar a 20 anos de prisão.

