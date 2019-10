Servidor público de Castanhal é preso por tráfico de drogas

(Foto:Reprodução) – Outro acusado também foi capturado em flagrante

Dois homens foram presos em flagrante acusados de venda de drogas no município de Castanhal, no nordeste do Pará. Francisco Thiago Pereira dos Santos, conhecido pelo apelido de Nando, e Manoel Fábio de Souza Bezerra foram capturados por volta de 10h desta terça-feira (1), por investigadores da Seccional de Polícia Civil do bairro de Jaderlândia.

De acordo com o delegado Rodrigo Paggi, titular da seccional, as investigações para chegar aos dois acusados de tráfico de entorpecentes começaram há aproximadamente duas semanas, após denúncias anônimas. Informações fornecidas à Polícia Civil deram conta de que Nando estaria distribuindo substâncias ilícitas em pontos já conhecidos de vendas de drogas em Castanhal. Foram montadas campanas e vigilâncias em pontos estratégicos, que confirmaram a atuação ilícita do traficante.

Na manhã desta terça-feira, Nando saiu de sua residência de motocicleta e foi seguido pelos investigadores. Em determinado momento, já no bairro do Jaderlândia, o acusado encontrou com Manoel, que entregou a ele uma sacola plástica. Durante a abordagem aos acusados, foram encontradas duas pedras grandes de oxi, pesando aproximadamente 100 gramas. Em seguida, os policiais foram até a residência de Nando. Lá, também acharam uma pedra menor de cocaína. Ainda durante as diligências, a equipe de Polícia Civil se deslocou até a casa de Manoel e encontrou outra pedra menor de oxi, além de uma quantia de R$ 1.042.

Segundo a polícia, Nando é funcionário público da Prefeitura de Castanhal, mas há bastante tempo atuava no tráfico de drogas no município. Os dois acusados foram autuados em flagrante por tráfico e já estão à disposição da justiça.

Por:O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...