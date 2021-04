Operação Tapa Buracos na BR-163 deixa lento o trânsito de veículos nas proximidades de Novo Progresso

(Fotos:Jornal Folha do Progresso) – Desde o início da semana passada, o trânsito na BR-163 na saída de Novo Progresso sentido Mato Grosso segue em sentido único, com uma pista interditada devido aos reparos na rodovia.

De acordo com o funcionário da “VF Gomes” empresa responsável pelo trecho da obra, está sendo feito TAPA BURACO com recapeamento, pois a estrada está em péssimo estado.

As máquinas deverão trabalhar nos próximos meses, no trecho que vai da area urbana de Novo Progresso até a altura do km 1000 (Vila Isol) trecho de 85 km aproximadamente.

Das 7h às 18h, de segunda à sábado, o trânsito neste trecho da BR-163, estará sujeito a engarrafamentos, o sistema PARE & SIGA funciona no local, tem casos que a fila chega a alguns km, disse.

Motoristas que transitam no trecho tem que aumentar atenção, a via esta danificada com buracos que complicam ainda mais o transito no local.

