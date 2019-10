Servidores do Estado já contam com a primeira parcela do 13° salário

(Foto:Arquivo / Agência Pará) – Calendário de pagamento encerra nesta quinta, com a Seduc da capital e interior

Até a próxima quinta-feira (10), todos os servidores públicos estaduais já terão à disposição a primeira parcela do 13° salário. Anunciado pelo governador Helder Barbalho ainda em setembro deste ano, a antecipação do benefício ocorre no momento em que o Estado se prepara para a grande festa do Círio de Nazaré. A expectativa é de que a iniciativa inédita represente um incremento de cerca de R$ 300 milhões na economia do Pará.

O pagamento do benefício vem seguindo o calendário anunciado pela Secretaria de Estado de Administração (Sead), tendo iniciado ainda no último dia 8 de outubro com o pagamento dos inativos e pensionistas civis e militares e as pensões especiais da Sead.

Nesta quarta-feira (9), foi realizado o pagamento dos servidores que atuam na maior parte das secretarias e órgãos do poder executivo estadual e, nesta quinta-feira (10), é a vez dos servidores da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) da capital e interior, finalizando o cronograma. No total, 100.540 ativos e outros 46.816 inativos e pensionistas serão beneficiados.

Tal medida só foi possível em função de diversas medidas de contenção de gastos e priorização de despesas adotadas pelo Governo desde o início deste ano, como a redução de horas extras e de cargos comissionados, por exemplo.

Além do importante incremento na economia que deve impactar positivamente, sobretudo no setor de comércio e serviços, a medida beneficia diretamente os servidores, garantindo a antecipação de um direito àqueles que cumprem um papel fundamental no desenvolvimento do Estado.

Com informações da Agência Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...