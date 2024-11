Pará é o sétimo estado com maior número de inscritos no Enem 2024

Foto: Reprodução | Dos 247.752 candidatos que fizeram seu registro, apenas 24% não compareceram no primeiro dia de aplicação das provas.

No primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, realizado no último domingo (3/11), mais de 60 mil alunos do Pará não compareceram para fazer a prova, número que corresponde a 24,8% no universo de 247.752 inscritos. A porcentagem é menor do que a média nacional, de 26,6%, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (7) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Esse índice coloca o estado entre os 10 com melhor média de comparecimento em todo o País, com 75,2% dos inscritos presentes no primeiro dia, mais uma vez superando a média nacional (73,4%).

Na somatória dos candidatos presentes ao primeiro dia de aplicação das provas do Enem 2024, o Pará foi o sétimo com maior número de inscritos no país. Do total de inscritos no estado, 75.738 são concluintes do ensino médio da rede pública, o maior contingente entre os estados da região Norte.

Em uma análise mais ampla, o Brasil registrou mais de 4,3 milhões de inscritos no Enem 2024, com uma taxa de presença de 73,4%, o que representa um aumento de 1,5% em relação à edição de 2023, quando a taxa de participação foi de 71,9%. Dos concluintes do ensino médio na rede pública, 94% se inscreveram nesta edição, o que indica um crescimento de 36% em relação ao ano passado, quando esse percentual foi de 58%.

Entre os estados da região Norte, o Pará se destacou com uma menor taxa de faltosos. Enquanto o Acre registrou 31,3% de ausentes e o Amazonas chegou a 39,6%, o Pará apresentou o índice mais baixo entre os estados nortistas. Este aumento na participação pode ser atribuído a fatores como a nova forma de alocação dos participantes, que utiliza o georreferenciamento para designar 72% dos inscritos em locais de prova a até 10 km de suas residências, o que facilita o acesso aos locais de exame.

Além do elevado comparecimento no Pará, outros estados do país registraram variações significativas. O Ceará, por exemplo, teve uma das maiores taxas de presença, com 78,5%, enquanto Minas Gerais e Maranhão registraram taxas de 74,8%, ambas superiores à média nacional.

Eliminados

O primeiro dia de provas do Enem 2024 teve 4.999 participantes eliminados e 689 casos de problemas na aplicação do exame registrados. Os candidatos que desejam solicitar a reaplicação da prova deverão fazê-lo entre os dias 11 e 15 de novembro, na Página do Participante do Enem. Essa reaplicação será feita nos dias 10 e 11 de dezembro.

Nesta edição do Enem, os estudantes responderam a 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e a 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação com o tema “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”, um tema que traz reflexões sobre a importância do patrimônio cultural afro-brasileiro. A segunda prova será realizada no próximo domingo.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/11/2024/07:54:45

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...