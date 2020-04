Sespa confirma mais um óbito por Covid-19, número sobe para 33 no Pará

Vítima é uma mulher de 39 anos , de Parauapebas, sudeste do Pará. Sespa também confirmou mais 14 casos, estado soma 641 casos confirmados.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) confirmou mais uma morte de paciente infectados pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2) no Pará, neste sábado (18). A vítima é uma mulher de 39 anos , de Parauapebas, sudeste do Pará. Com os novo caso, o estado registra 33 óbitos de pessoas que morreram pela Covid-19.

Completados 30 dias após a confirmação do primeiro caso da doença no Pará, o estado tem 641 casos confirmados após confirmação de mais 14 pacientes positivados, de acordo com o último boletim da Sespa, divulgado no início da tarde deste sábado.

G1 – Pará

