ALERTA: golpe do ‘Auxílio Moradia’ se espalha em grupos de mensagens no Pará; entenda

Foto: Reprodução | Um mês após o golpe do ‘Auxílio Reconstrução’, surge o novo vírus. Se vir a mensagem falando sobre acessar um link do ‘Auxílio Moradia’, tenha cuidado. Acessar pode deixar seu celular ou computador vulnerável a golpistas digitais, que podem furtar senhas, dados bancários e outras informações pessoais sensíveis. Veja dicas de como se precaver e identificar outros golpes digitais.

Desde o último final de semana, em grupos de mensagens da região Sul do Pará tem circulado um link com uma mensagem sobre o “Auxílio Moradia”. Trata-se de um golpe digital, que usa a identidade visual do Governo Federal e o nome de um programa real para enganar as vítimas. Tenha cuidado, pois acessar, mesmo que por acidente, pode entregar o controle do aparelho a criminosos digitais, que podem acessar dados pessoais, fotos e informações sensíveis.

Na mensagem fraudulenta, há um link para que a pessoa acesse, com a promessa de consultar se tem o valor para receber. Já no link é possível perceber que tem algo errado: é uma URL (endereço eletrônico da internet) que não tem o domínio dos serviços oficiais do Governo Federal, que é o “.GOV.BR”. Todos os serviços públicos legítimos possuem um domínio oficial.

Em alguns modelos diferentes da mensagem golpista, há uma sensação de urgência, dizendo que é o último dia para acessar ou que a liberação de recursos só está disponível naquele dia. A recomendação, caso veja essa mensagem do golpe digital do “Auxílio Moradia”, é denunciar aos administradores do grupo de conversas para apagarem a mensagem. E se receber diretamente, principalmente de um contato desconhecido, denuncie a mensagem dentro do próprio aplicativo.

Esse golpe é muito semelhante ao golpe do “Auxílio Reconstrução”, que infestou as redes sociais e grupos de mensagens no início de setembro.

Cuidado com golpes! Fique alerta em 5 passos:

Sempre desconfie de mensagens e conteúdos com tom alarmista e urgente demais para oferecer benefícios

Nunca forneça dados pessoais após clicar em links de sites suspeitos

Observe a URL ou link e veja se é realmente de site oficial usando “.com.br” ou “gov.br”

Antes de acessar algo que parece suspeito, procure no Google aquele conteúdo que está vendo junto com a palavra golpe ou fake para saber se é legítimo

Duvide de ganhos fáceis de dinheiro porque isso não existe.

