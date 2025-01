Silvio Santos deixou fortuna de R$ 6,4 bilhões

Silvio Santos morreu em 2024 | Foto: Divulgação

Herdeiras de Silvio Santos revelam fortuna de R$ 6,4 bilhões em ação judicial contra o governo de SP por imposto de R$ 17 milhões. Justiça analisa acordo.

As herdeiras de Silvio Santos (1930-2024) revelaram em ação na Justiça contra o governo de São Paulo o valor total da fortuna deixada pelo empresário e apresentador, que morreu em agosto de 2024.

O motivo da briga foi o pagamento de um imposto de R$ 17 milhões, que é cobrado para a liberação de R$ 429 milhões de Silvio Santos, que estão no exterior. A Justiça paulista já concedeu liminar até uma decisão final ser tomada.

Iris Abravanel, viúva de Silvio Santos, e as filhas do apresentador –Patrícia Abravanel, Rebeca Abravanel, Cintia Abravanel, Silvia Abravanel, Daniela Beyruti e Renata Abravanel– dizem que a fortuna total de Silvio é de R$ 6,4 bilhões.

O valor é citado pelo escritório de advocacia que defende a família na ação contra o governo paulista e em documentos da ação, obtidos pela coluna e assinados pelas herdeiras. A Justiça negou segredo no caso.

Hoje, são duas ações em vigor: uma na qual são declaradas os bens deixados por ele, e outra, referente aos impostos pela transmissão de bens. É este segundo que tem mais dado dor de cabeça para a família Abravanel.

Segundo o documento da família, o valor do inventário se concentra em seis holdings: SS Participações (R$ 5,5 bilhões), Sisan Participações (R$ 868 milhões), Sisan Empreendimentos (2,6 milhões), Hemusa Participações (R$ 1,8 milhão), Hemusa Empreendimentos (R$ 464 mil) e a DPR (R$ 10,7 milhões).

O valor soma também o dinheiro que está fora do Brasil. Como já havia mostrado o F5 em agosto de 2024, somente de patrimônios declarados em juntas comerciais, Silvio Santos tinha pelo menos R$ 3,9 bilhões em bens, imóveis e valor de mercado de empresas.

A Justiça de São Paulo quer marcar uma audiência de conciliação, para saber se é possível um acordo entre as partes que finalize as duas ações. Ainda não há uma data para quando isso possa acontecer.

A coluna procurou o escritório que representa a família Abravanel na ação, mas ainda não obteve retorno. Caso o faça, a reportagem será atualizada.

Fonte: GABRIEL VAQUER/FOLHAPRES e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/01/2025/16:46:09

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

