Sindicato volta a denunciar servidor da Vara do Trabalho de Itaituba

(Foto:Reprodução) – Apesar de ter ficado 90 dias afastado sem remuneração, o servidor da Vara do Trabalho de Itaituba, Norton Yan Sussuarana, continua a aprontar. É o que informa o Sindicato dos Empregados no Comércio e Serviços do Pará (SEC).

De acordo com a entidade, ele já responde ao segundo Processo Administrativo Disciplinar (PAD), e mesmo assim continua com atitudes de perseguição aos trabalhadores que o denunciaram na Justiça do Trabalho.

O caso mais recente, e considerado o mais grave pelo Sindicato, é de uma trabalhadora grávida, que ontem, dia 26 de outubro, após Norton ter ido à casa onde reside pressioná-la psicologicamente, acabou passando mal e teve o bebê antecipadamente, já que o parto estava previsto para o dia 30.

Conforme o Sindicato, no PAD da Justiça do Trabalho, o servidor Norton foi ouvido, e também duas denunciantes.

A trabalhadora grávida, apesar de ter denunciado Norton ao Sindicato, com medo de represália, pois ainda trabalha na empresa, resolveu não continuar com a representação junto a Justiça do Trabalho.

Norton teve acesso à denúncia do Sindicato, onde consta o nome da trabalhadora grávida, e foi atrás dela, a pressionando para que testemunhasse a seu favor.

“Porém, essa testemunha que ele foi atrás tratava-se de uma grávida que não quis levar a denúncia ao conhecimento do Juiz. Ela quis ficar de fora com medo de represarias porque ainda tá dentro da empresa”, informou o Sindicato, que ressaltou que no final do documento base da denúncia contra Norton na Justiça do Trabalho, consta como observação que a trabalhadora em questão, não queria dar andamento na reclamação por medo de represarias.

Conforme a coordenação do Sindicato, Norton tentou intimidar a trabalhadora dizendo que a diretora do Sindicato, Aurilene Oliveira, teria feito uma denúncia na delegacia citando o nome da mesma, e que a trabalhadora teria que depor na Justiça do Trabalho, no dia 8.

Para a entidade, pressionou a trabalhadora, tentando intimidar, sendo que ela não é obrigada a participar de nada, porque nem mesmo deu andamento, somente levando a denúncia até o sindicato, mas ela não levou denúncia até o juiz, não participou da reunião com o juiz, somente no Sindicato.

O mais grave, aponta o Sindicato, é que ao abordar a trabalhadora grávida, Norton não quis saber da condição de saúde dela, não apresentou qualquer documento do Juiz ou intimação para que ela fosse depor, agindo às margens da lei.

A direção do Sindicado reforça que não se deixará intimidar e continuará agindo junto às autoridades competentes para que providências sejam tomadas, garantindo assim, o direito dos trabalhadores.

Fonte:O Impacto/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/10/2023/08:36:12

