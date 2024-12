Sinop é a 3ª maior em exportações e negócios ultrapassam R$ 8,5 bilhões

Foto: Reprodução | Negócios feitos pelas indústrias do agronegócio e madeireiras da capital do Nortão, com clientes da China, Espanha, Holanda, Turquia, Argélia, Egito, entre outros diversos países, representaram mais de US$ 1,424 bilhão (R$ 8,5 bilhões), de janeiro a novembro, conforme o ministério da Economia, com 6,1% de participação nas exportações.

Sinop é 3º no ranking de exportações em Mato Grosso, atrás de Rondonópolis, Sorriso. No contexto nacional, atualmente o município está na posição 40ª, e teve avanço entre os maiores exportadores do Estado, demonstrando o crescimento e desenvolvimento constante da produção.

A soja representa 56% dos produtos vendidos. O milho ficou com o segundo maior volume, 32% do total, sêmeas, farelos e outros resíduos 8,2%, carnes de animais da espécie bovina congeladas representam 1,7%. Em menor participação aparecem, tortas e outros resíduos da produção do óleo de soja, madeira serrada ou endireitada, miudezas e órgãos de animais e algodão.

Fonte: Só Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/12/2024/09:02:25

