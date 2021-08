Sobrevivente do ‘Massacre de Eldorado dos Carajás’ é morto dentro de casa em assentamento no Pa

Sobrevivente do ‘Massacre de Eldorado dos Carajás’ é morto dentro de casa no Pará. — Foto: Reprodução / Facebook

Júlio Cesar Barbosa, conhecido como Cesa, foi executado na noite de sexta. Ele deixou a mulher e uma filha pequena.

Um sobrevivente do ‘Massacre de Eldorado dos Carajás’, um dos conflitos rurais mais violentos na história do Pará, foi assassinado no assentamento 17 de Abril, onde morava em Eldorado dos Carajás, sudeste do estado.

Júlio Cesar Barbosa, conhecido como Cesa, foi morto dentro de casa, na noite de sexta (20), por volta das 20h30. Ele deixou a mulher e uma filha pequena. Segundo familiares, ele morreu com o uniforme do trabalho.

Vizinhos da vítima afirmam ter ouvido dois disparos dentro da residência. A vítima foi encontrada com duas perfurações no peito.

Em nota, a Polícia Civil disse apenas que instaurou inquérito para apurar o homicídio e que qualquer informação sobre o caso pode ser repassada pelo Disque Denúncia, 181.

O massacre

O dia 17 de abril de 1996 foi marcado por um dos maiores conflitos de terra do Brasil – Massacre de Eldorado dos Carajás. Dezenove trabalhadores rurais, que protestavam na PA-150, no trecho conhecido como curva do “S”, foram mortos por policiais militares. Passadas mais de duas décadas do atentado, o Pará é o estado que mais mata pessoas no campo.

Inúmeras varas agrárias foram criadas após o massacre, para ajudar a diminuir os conflitos em áreas rurais. Apesar disso, os números ainda são alarmantes. De acordo com levantamento da Comissão Pastoral da Terra (CPT), entre os anos de 2010 e 2020 no Pará, 133 pessoas foram assassinadas em conflitos agrários.

Por G1 PA — Belém

21/08/2021 18h20

