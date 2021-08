Dupla morre após perseguição e tiros

Wemerson e Yago morreram após levarem tiros na cabeça (Foto | Divulgação)

Dois homens morreram com tiros na cabeça.

Pânico à população e perseguição na Avenida Marechal Rondon, em Rondon do Pará, resultou numa cena assustadora e com cara de filme de ação.

A Polícia Militar perseguia Yago Jorge Pereira Andrade e Wemerson Sousa da Silva, que estavam em uma motocicleta. A dupla, por sua vez, seguia uma caminhonete, e um deles chegou a disparar um tiro contra o motorista, Edmilson Freire de Oliveira.

A bala atingiu o motorista, e o passageiro da caminhonete, identificado apenas como Magalhães, desceu do automóvel e atirou contra os dois agressores. Os disparos atingiram as cabeças de Yago e Wemerson.

A ação criminosa aconteceu na Avenida Marechal Rondon, próximo a um posto de combustível, na saída da cidade de Rondon do Pará, sentido Abel Figueiredo, na sexta-feira (20).

O motorista Edimilson Freire, atingido por tiros, foi encaminhado ao Hospital Municipal da cidade por Magalhães. Ele já recebeu alta.

Wemerson e Yago têm várias passagens pela polícia e respondem por crimes de homicídio. Com o primeiro foi encontrado um revólver, além de seis estojos de munições deflagradas e quatro munições intactas no bolso.

sábado, 21/08/2021, 16:17

