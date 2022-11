Homem é preso depois de tentar matar a esposa com golpes de facão, no Pará

Policiais militares da 24°CIPM prenderam Elizeu Costa, que, com golpes de facão, tentou matar a companheira dele (Foto:Divulgação/CPR II – 24°CIPM).

Policiais militares localizaram, também, a arma usada para golpear a vítima

Policiais militares prenderam, em Itupiranga, no sudeste do Pará, um homem acusado de tentativa de feminicídio. A vítima é a companheira dele.

Por volta das 17h30 da última sexta-feira (4), uma guarnição da 24°CIPM (CPR II) foi acionada por conta de uma tentativa de feminicídio no bairro Cidade Nova II, em que o marido desferiu golpes de facão na esposa.

Ao chegar no local, os policiais encontraram a vítima no chão, em estado grave, com cortes de facão no braço, antebraço e no rosto. A vítima foi levada com urgência para o Hospital Municipal de Itupiranga e, posteriormente, transferida para Marabá.

O autor da agressão, Elizeu Costa, se refugiou em uma área de mata próximo ao residencial Cidade Nova. A partir de informações sobre as características físicas e descrição das roupas que o acusado usava, os militares saíram à procura do autor da tentativa de feminicídio.

Ele foi preso no início da noite próximo à Agrovila, em uma via pública. No momento da abordagem, Elizeu confessou a autoria do crime e relatou que estava consumindo bebida alcoólica com a esposa quando começaram uma discussão motivada por ciúmes.

Ele a atingiu com golpes de facão e, em seguida, fugiu. O suspeito indicou o local onde escondeu o facão, que foi localizado e apreendido. Elizeu Costa recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil para a instauração dos procedimentos competentes. (Com informações do O Liberal).

