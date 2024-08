Sogro mata genro durante caçada a javalis

Homem morre baleado pelo sogro durante caçada a javalis em MG (Foto:Reprodução)

O Dia dos Pais, celebrado no último domingo (11 de agosto), foi trágico para uma mulher de 31 anos depois que o pai dela acabou preso por matar o seu companheiro e pai de seus dois filhos pequenos. Daniel Salgado de Araújo, de 42 anos, foi atingido por um tiro acidental disparado pelo próprio sogro, de 66, durante uma caçada a javalis na cidade de Delfinópolis, no Sul de Minas Gerais.

O crime foi registrado na manhã de sábado (10 de agosto) na zona rural do município, na BR-464. A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo próprio sogro da vítima, que contou ter chegado ao local por volta das 7h com o genro e outras duas pessoas, homens de 34 e 42 anos, para fazer a caçada.

Em seu depoimento aos policiais, o suspeito contou que, em dado momento, Daniel teria gritado que os javalis estavam cruzando a estrada. Neste momento, ele teria virado na direção dos animais, apontou a sua espingarda calibre 20 e efetuou um disparo.

Ainda conforme o idoso, ele teria passado a gritar para que o genro fosse para perto dele com o carro, porém, como o homem não respondeu, se aproximou e o encontrou caído no chão com um sangramento.

Foi somente então que as outras duas pessoas que participavam da caçada, que tinham se distanciado do sogro e do genro, foram chamadas pelo autor do disparo pelo rádio, que pedia socorro. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao local, mas Daniel já estava morto.

Tiro acertou homem na altura do coração

Os médicos do Samu informaram, ainda segundo a PM, que o homem foi baleado no peito, na altura do coração. A perícia da Polícia Civil foi acionada e fez os levantamentos iniciais, liberando o corpo da vítima em seguida.

Ainda conforme a polícia, a documentação das armas de fogo usadas no crime estavam em dia. A espingarda foi apreendida juntamente com outras munições intactas e deflagradas durante a caça.

“Agora é nosso guardião aí de cima”, diz companheira

Em uma homenagem emocionada nas redes sociais, a companheira de Daniel Salgado de Araújo disse que o homem era um pai exemplar para seus dois filhos, um menino e uma menina.

“Era pra ser mais um domingo de dia dos pais, mas Deus trilhou seu caminho diferente. Agora, mais do que nunca, é o nosso guardião aí de cima. Sem palavras pra descrever tudo o que você foi e significa em nossa vida. Um pai exemplar, que não media esforços por nós, nós te amamos infinitamente. Obrigada por tudo”, escreveu a mulher.

O homem morto era natural de Franca, em São Paulo, cidade onde vivia com os filhos e a esposa, que é nascida em Delfinópolis. Eles estavam na cidade mineira para passar a data comemorativa com a família da mulher.

Fonte: O Tempo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/08/2024/06:35:10

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...