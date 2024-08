Policial reage a tentativa de assalto e mata criminoso em São Paulo; Veja vídeo

(Foto: Reprodução)- Um policial militar (PM) reagiu a um assalto e matou o suspeito a tiros no Jabaquara, na zona sul de São Paulo, na tarde de sábado (10/8). O criminoso tentou abordar o PM que estava em um carro, mas foi surpreendido com os disparos.

Ocorrido

A tentativa de assalto ocorreu quando o policial, que estava de folga, chegava na casa da sogra, com a namorada.

O suspeito teria se aproximado de moto por trás do veículo do policial que havia estacionado na rua, quando anunciou o roubo. Ao perceber a movimentação, o PM aproveitou distração e efetuou os disparos.

A namorada do policial saiu do carro e correu na direção contrária. O assaltante tentou fugir, mas caiu.

Resgate acionado

O assaltante foi atingido por vários disparos. O resgate chegou a ser acionado, mas o suspeito morreu no local. O caso foi registrado como tentativa de assalto, morte decorrente de intervenção policial e legítima defesa. A arma do policial foi apreendida.

A Gazeta entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), que informou que o policial teve a arma apreendida e encaminhada a perícia.

Veja Vídeo:

Policial reage a tentativa de assalto e mata criminoso em São Paulo

Veja nota completa:

“Um homem, de 21 anos, morreu após ter tentado assaltar um policial militar de folga, de 28 anos, na tarde de sábado (10), por volta das 16h, na rua Barrania, no Jabaquara, zona sul da Capital. Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) atenderam a ocorrência e foram informados que o policial estava em um Hyundai/HB20, na cor branca, quando foi abordado pelo autor, armado, em uma motocicleta. Diante do fato, o PM interveio e o suspeito foi baleado, sendo socorrido ao Pronto-Socorro do Hospital Saboya, mas ele não resistiu. A arma do PM e do autor foram apreendidas e encaminhadas para perícia. O caso foi registrado como resistência, morte decorrente de intervenção policial e tentativa de roubo pelo DHPP, que instaurou um inquérito policial para investigar os fatos. A Polícia Militar acompanha as apurações.”

Fonte: Gazeta São Paulo e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/08/2024/08:03:37

