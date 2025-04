Bombeiro Mirim de 9 anos salva irmã de um ano de engasgo com manobra aprendida em programa

Foto: Arquivo Pessoal | Um menino de nove anos salvou a vida de sua irmã de um ano após ela se engasgar enquanto comia na noite de domingo (27) no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus. Benjamin Noah faz parte do Programa Educacional Bombeiro Mirim (Proebom), promovido pelo Governo do Estado, por meio do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

A mãe de Benjamin, a contadora Luciane Dantas, 30, conta que o susto ocorreu durante o jantar da família e se emocionou com a atitude do filho, que salvou a irmã aplicando um procedimento que ela própria desconhecia.

Ele foi nas costinhas dela, fez a manobra e, na hora, ela colocou o pedaço da batata para fora. Deu super certo, porque eu já estava preocupada; já tinha batido várias vezes e não saía”, relatou Luciane, que também é mãe de Catharina de Souza, de 4 anos.

De acordo com o empresário Felipe Araújo, 31, pai do bombeiro mirim, a família ficou surpresa com a tranquilidade do menino para realizar o procedimento. “De fato, ele estava preparado, não ficou nervoso, muito pelo contrário. Ele teve essa iniciativa e conseguiu fazer com que a irmã retornasse. Foi um alívio e uma felicidade ao mesmo tempo saber que o nosso filho mais velho, em um momento de dificuldade, teve essa atitude”, disse o pai.

Bombeiro Mirim

O Programa Bombeiro Mirim tem como objetivo contribuir para a formação cidadã e crítica-transformadora de crianças e adolescentes, na faixa etária de 8 a 13 anos.

Entre 2022 e 2024, mais de 3 mil alunos participaram do programa, que foi reestruturado e incorporado como ação institucional para execução em todas as unidades operacionais do CBMAM. O planejamento prevê aulas às segundas, quartas e sextas-feiras, com carga horária total de 288 horas, ao longo de oito meses.

Benjamin é aluno da unidade do Bombeiro Mirim desenvolvida no Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente (BIFMA) e utilizou a técnica chamada manobra de Heimlich, que aprendeu na disciplina Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho (OVACE).

Instrutora do Bombeiro Mirim há três anos, a militar Hanna Lopes contou que o caso é resultado do trabalho de toda a equipe do projeto. “É uma sensação de dever cumprido, porque ele conseguiu absorver todo o conhecimento que ministrei e atuou em casa. Ele salvou a vida da irmã. É gratificante passar esse conhecimento e ver que estão absorvendo”, afirmou a instrutora.

Fonte: A Crítica /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/04/2025/12:11:10

