Adesão do Pará-15 de Agosto é feriado no Pará

Na próxima quinta-feira, 15 de agosto, é celebrado o Dia da Adesão da Província do Grão Pará à Independência do Brasil. A adesão ocorreu em 1823, um ano após a declaração da independência, e se consolidou como um fato histórico que mudou as estruturas sociais, políticas e econômicas da região amazônica.

A próxima quinta-feira, 15 de agosto de 2024, é marcada pelo único feriado estadual presente no calendário dos paraenses: a Adesão do Pará.

A data marca a independência do estado paraense que, até 1823, ainda era considerado uma província portuguesa enquanto o restante do Brasil já havia declarado independência de Portugal desde 7 de setembro de 1822.

Por que os portugueses não queriam a adesão do Pará? – Os generais, cardeais e comerciantes eram todos de origem portuguesa e não queriam que o Pará aderisse à Independência do Brasil, porque este ato significava perder os privilégios políticos.

Por ser feriado, a programação e os horários de alguns estabelecimentos comerciais, espaços de serviço e de lazer acabam sendo afetados.

Veja o que abre e fecha no feriado

Governo do Estado – O Governo do Pará divulgou ainda em janeiro, no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 35.676, conforme o decreto n° 3.640, os feriados nacionais, estaduais e pontos facultativos para 2024, a serem cumpridos por órgãos e entidades da administração pública direta e indireta.

Na relação de feriados e pontos facultativos estão os dias 15 e 16 de agosto. Assim, servidores públicos de órgãos vinculados à administração estadual não irão trabalhar na quinta e na sexta-feira desta semana.

Supermercados- De acordo com a Associação Paraense de Supermercados (Aspas), todos os estabelecimentos do ramo de mercados e supermercados podem funcionar normalmente, mas os horários de abertura e fechamento ficam a critério de cada empresa.

Bancos – Agências bancárias não funcionarão para o atendimento presencial nesta quinta-feira (15). Em outras oportunidades, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) já informou que os bancos não abrem em datas consideradas feriados oficiais – sejam eles municipais, estaduais ou nacionais -, exceto pontos facultativos ou outros casos de impossibilidade de acesso a agências físicas. Os terminais de autoatendimento estarão disponíveis para o público no horário definido por cada agência.

Casas lotéricas – Segundo a Caixa, o funcionamento das casas lotéricas no feriado depende da decisão de cada gestor do espaço. Em geral, a maioria funciona normalmente ou com horários reduzidos até 12h.

