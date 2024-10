Soluções inovadoras em prol da Amazônia concorrem a premiação neste sábado

Foto: Divulgação | Instituições que oferecem serviço de incubação e suporte especializado irão apoiar projetos para implementação real na Amazônia

Neste sábado, 19 de agosto, a partir das 15h, o UNLEASH Amazon Innovation Lab realizará a cerimônia de premiação das três soluções vencedoras do programa. As ideias selecionadas receberão prêmios que variam entre R$ 15 mil e R$ 20 mil. Realizado pela primeira vez nas Américas, o programa tem como objetivo capacitar jovens amazônidas para desenvolver ideias inovadoras e sustentáveis que ajudem a solucionar problemas na região.

A cerimônia de encerramento e premiação ocorrerá no Palacete Provincial, localizado na Praça Heliodoro Balbi, s/n, no Centro de Manaus. Essa é a primeira edição do laboratório de inovação UNLEASH nas Américas e reúne 107 jovens de todos os estados da Amazônia Legal.

Desde terça-feira (15), os participantes foram distribuídos em 27 equipes, focadas em desenvolver soluções para “Proteção e Responsabilidade Ambiental” e “Desenvolvimento Sustentável e Bioeconomia”, temas alinhados a Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

“O UNLEASH Amazon demonstrou o incrível potencial das mentes jovens que se juntam para enfrentar os desafios mais prementes do nosso tempo. Esta semana, não trabalhamos apenas para moldar o futuro da região amazónica, mas de todo o mundo”, afirma o Professor Flemming Besenbacher, diretor do Conselho de Administração do UNLEASH.

Besenbacher também exaltou a criatividade e o empenho que foram entregues pelos participantes para a solução das problemáticas vividas na região. “Esses novos talentos me dão uma grande esperança num futuro mais sustentável e inclusivo”, complementa.

No sábado (19), uma votação popular será realizada para escolher a melhor solução, que receberá um prêmio de R$ 20 mil. Além disso, um júri especializado selecionará outras duas ideias vencedoras, que serão premiadas com R$ 15 mil cada.

O júri é formado por Marcus Bessa, co-fundador do Impact Hub Manaus; Jeibi Medeiros da Costa, secretário executivo da pasta estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti); e Ashley Valle, diretora para América Latina e Caribe da empresa global de desenvolvimento sustentável Chemonics International.

Todos os projetos participantes terão a chance de serem escolhidos para continuar seu desenvolvimento em incubadoras e programas especializados, recebendo suporte especializado para transformar suas ideias em iniciativas concretas. As instituições que irão oferecer esse acompanhamento são Impact Hub, Venture Hub, Fundação CERTI e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

