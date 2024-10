Arte em Cores incentiva a produção artística no interior do Pará

Foto: Ivan Oliveira | Painel coletivo de arte urbana está sendo feito na Praça de Eventos Adília Borges, em Ourilândia do Norte, por seis artistas do sudeste paraense.

A 5ª edição do projeto Arte em Cores entra em fase de culminância no Pará no período de 17 a 20 de outubro. Os 6 artistas paraenses selecionados vão produzir o painel coletivo na Praça de Eventos Adília Borges, em Ourilândia do Norte, no interior do estado. A iniciativa tem patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, apoio do Centro Cultural Tatajuba e é uma realização da Vivas Cultura e Esporte e Ministério da Cultura.

“O painel coletivo em Ourilândia do Norte é um motivo de grande alegria para nós que organizamos o Arte em Cores. Ourilândia merecia há algum tempo receber esta culminância. Artistas de Ourilândia e Tucumã se irmanarão aos 6 artistas selecionados este ano para compor esse painel. Assim, poderão trocar experiências e técnicas, contribuindo para o desenvolvimento contínuo da arte urbana no sudeste paraense”, comenta Gilberto Scarpa, coordenador e curador geral do Arte em Cores.

O artista Iramar Gomes Candido (IramarART), de Parauapebas, conta que a participação no Arte em Cores vem destravando memórias e gerando novas oportunidades de mostrar sua arte. “O Arte em Cores tem sido muito importante na minha trajetória no mundo das artes, pois depois que comecei a participar tenho tido bastante resultado positivo, como o aprimoramento do meu trabalho e mais reconhecimento com o público. Passei até a ter mais confiança na minha arte e tive oportunidade de conhecer os trabalhos de vários artistas da cidade de Parauapebas, cidades vizinhas do Pará e cidades do Maranhão”, disse.

Confira a lista completa dos artistas do Pará selecionados para o painel coletivo em Ourilândia do Norte (ordem alfabética):

Ø Benedito Sousa (Bino Sousa) – Marabá

Ø Diana Serra Santos (Ártemis) – Canaã dos Carajás (1º suplente)

Ø Eduardo de Souza Cherem (Che) – Parauapebas

Ø Fransuelle Pereira dos Santos (Athena) – Parauapebas

Ø Iramar Gomes Candido (IramarART) – Parauapebas

Ø Jonas Araújo Barros (Jonas Barros) – Marabá

Artistas suplentes – Pará (ordem de classificação):

Ø Yure Nicolau Ferreira Oliveira Goulart (Yure Nicolau) – Parauapebas

Ø Ana Carolina Reis Ferreira Gomes (entreoazul) – Parauapebas

Ø Daniel Ferreira dos Santos (Daniel F. Santos) – Canaã dos Carajás

Ø Leonardo David do Santos Lima (Bahia) – Canaã dos Carajás

Artistas selecionados no estado do Maranhão

O Arte em Cores também produziu um painel coletivo no Maranhão, na cidade de São Pedro da Água Branca, entre os dias 10 e 13 de outubro de 2024. Os artistas maranhenses que participaram dessa etapa foram: Ana Queiroz, da cidade de Açailândia; Daniel Sousa, de Igarapé do Meio; Emilly Leão, de São Pedro da Água Branca; Nandandré, de Santa Inês; Mends Arts Design, de Pindaré-Mirim, e Lea, de Açailândia.

Sobre o Instituto Cultural Vale

O Instituto Cultural Vale acredita que a cultura transforma vidas. Por isso, patrocina e fomenta projetos em parcerias que promovem conexões entre pessoas, iniciativas e territórios. Seu compromisso é contribuir com uma cultura cada vez mais acessível e plural, ao mesmo tempo em que atua para o fortalecimento da economia criativa.

Desde a sua criação, em 2020, o Instituto Cultural Vale já esteve ao lado de mais de 800 projetos em 24 estados e no Distrito Federal, contemplando as cinco regiões do país. Dentre eles, uma rede de espaços culturais próprios, patrocinados via Lei Federal de Incentivo à Cultura, com visitação gratuita, identidade e vocação únicas: Memorial Minas Gerais Vale (MG), Museu Vale (ES), Centro Cultural Vale Maranhão (MA) e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás (PA). Onde tem Cultura, a Vale está. Visite o site do Instituto Cultural Vale: institutoculturalvale.org

SERVIÇO

Arte em Cores incentiva a produção artística em cidades do interior do Pará

Acesse a Galeria Virtual e as redes sociais do projeto: arteemcores.art.br; instagram.com/arteemcoresmove; facebook.com/arteemcoresmove

