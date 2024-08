Sophie Charlotte e Xamã trocam beijos em praia do Rio

A primeira vez que Sophie e Xamã foram vistos publicamente em clima de romance foi em julho, durante um festival de inverno no Rio de Janeiro. | Dilson Silva/AgNews

Esse é o primeiro relacionamento público da atriz após anunciar a separação de Daniel Oliveira.

Se na novela Renascer, a relação entre Eliana e Damião está estremecida, na vida real Sophie Charlotte, 35, e Xamã, 34, estão curtindo a companhia um do outro.

Na última quarta-feira (07), os dois aproveitaram uma folga das gravações para tomar um banho de mar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nos cliques, é possível ver os atores aos beijos, enquanto desfrutam da praia.

O casal não se intimidou com a câmera e continuou no clima de romance. Como bons moradores do Rio de Janeiro, os atores aproveitaram o solzão e o clima de 30ºC para cair no mar. Os dois ainda foram embora juntos, de mãos dadas.

A primeira vez que Sophie e Xamã foram vistos publicamente em clima de romance foi em julho, durante um festival de inverno no Rio de Janeiro. O clique confirmou os rumores que já circulavam na internet sobre a aproximação dos atores de Renascer.

Esse é o primeiro relacionamento público da artista após anunciar a separação do também ator Daniel Oliveira. Os dois ficaram casados por quase dez anos e tiveram o filho Otto, de 8 anos.

Fonte: O Liberal Por: Jornal Folha do Progresso em 08/08/2024/10:47:37

