Zeca Pagodinho distribui presentes para crianças de Xerém

Zeca Pagodinho espalha alegria no Natal ao distribuir presentes para crianças de Xerém. | Reprodução X (antigo Twitter) Zeca Pagodinho

Sambista se dedica à família após ano de trabalho e surpreende fãs com ação natalina.

Osambista Zeca Pagodinho, 65, distribuiu muitos presentes para crianças de sua cidade natal, Xerém, no Rio de Janeiro. Ele reuniu amigos para a força-tarefa natalina.

A boa ação foi registrada em suas redes sociais. “Os Papais Noéis de Xerém! Uma verdadeira equipe natalina que sai pelas ruas da região levando alegria para a criançada”, escreveu numa publicação.

“Não tem trenó nem rena, mas tem muito amor”, completou o cantor pelas redes sociais.

Na última semana, Zeca decidiu que chegou a hora de dar uma pausa na carreira. O último compromisso profissional dele foi no dia 21 de dezembro. Agora, se dedicará à família.

Até pelo menos junho de 2025, Zeca ficará afastado dos palcos. A ideia dele é viajar durante um mês inteiro com seus entes queridos, uma viagem internacional cujo destino ainda é segredo.

