Sorriso: caminhonete derruba poste, motorista é preso por dirigir embriagado e estar armado

Só Notícias/David Murba (colaborou: Lucas Torres, de Sorriso – 20/02/2020 08:00 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A multa inicial para dirigir alcoolizado é de R$ 2,9 mil. Existe a possibilidade da concessionária de energia também cobrar do causador do acidente os valores do poste e reparos. Se não tiver autorização também deve responder processo por posse ilegal de arma e munições. Ele trabalharia em empresa de transporte em Sorriso.

A caminhonete estava em alta velocidade. O impacto foi tão forte que o poste, o transformador e cabos da rede elétrica ficaram sobre o veículo, que subiu a calçada e ficou com teto, para-brisa e capô danificados. A parte frontal do carro também ficou destruída.

(Foto:Reprodução – Sonoticias)- O homem, 29 anos, que estava em uma VW Amarok preta foi preso, hoje de madrugada, por volta de 2h45, após derrubar um poste de concreto com transformador, na avenida Blumenau. Ele fez teste do etilômetro (bafômetro) que constatou 0,39 miligramas de álcool expelido pelos pulmões – o limite tolerado para que não se caracterize infração de trânsito é de 0,04 miligramas de álcool.

