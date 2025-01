Supercopa 2025: camarotes, turismo e Joelma no Mangueirão

(Foto: Reprodução) – Final de Supercopa em Belém ganha status digno de “Superboll” a até mesmo Copa do Mundo | DOL

Camarotes luxuosos, pacotes de viagem completos e show da Joelma transformam o clássico entre Botafogo e Flamengo, em Belém, em um espetáculo dentro e fora do gramado

O futebol vai muito além das quatro linhas, especialmente em uma competição como a Supercopa Rei do Brasil 2025. No dia 2 de fevereiro, às 16h, Botafogo e Flamengo se enfrentam no Novo Mangueirão, em Belém, no confronto que inaugura o calendário esportivo nacional. Mais do que um jogo, o evento promete proporcionar uma experiência inesquecível para os torcedores, com direito a pacotes turísticos sob medida que combinam esporte, conforto e entretenimento.

Além disso, o Estádio Olímpico do Pará Edgar Proença – popularmente chamado de Mangueirão, passou recentemente por obras de requalificação e modernização, estando pronto para receber grandes eventos musicais e esportivos, como a Supercopa do Brasil. Por esse motivo, o confronto entre Botafogo e Flamengo também será uma oportunidade para os torcedores desfrutarem de novas experiências, com opções que vão desde setores convencionais até camarotes de luxo.

CAMAROTES COM OPEN BAR E OPEN FOOD

Entre as principais comodidades, destacam-se os camarotes e a área VIP, que oferecem uma combinação única de conforto, visibilidade privilegiada e serviços diferenciados. Esses espaços, localizados abaixo das arquibancadas de fundo, proporcionam uma visão de tirar o fôlego, com proximidade ao gramado e direito a open food e bebidas não alcoólicas. No entanto, o acesso a esse luxo tem um preço elevado, já que o setor é o mais caro do estádio.

Já para quem deseja viver a experiência, mas não abre mão de uma bebida alcoólica, há um detalhe: a cerveja, por exemplo, geralmente não está incluída no pacote e precisa ser adquirida à parte. Apesar disso, a exclusividade e o conforto tornam esses setores os mais cobiçados pelos torcedores que podem pagar por algo além da tradicional arquibancada.

PACOTES DE VIAGEM COMPLETOS

Assim como ocorre em outras finais em jogos únicos, que normalmente são disputadas longe das sedes dos finalistas, como já ocorreu na Libertadores da América e Copa Sulamericana, milhares de botafoguenses e rubro-negros terão que viajar até Belém para acompanhar o clássico decisivo. Para esses torcedores, há a opção de adquirir pacotes de viagem que foram pensadas para atender desde os mais econômicos até os mais exigentes. Por exemplo, há o Pacote Ingresso + Transfer. O valor de R$ 490,00 garante transporte de ida e volta ao estádio, além do ingresso para o setor atrás do gol. Para quem busca uma visão privilegiada do jogo, o pacote para o setor de meio de campo está disponível por R$ 590,00, incluindo também o transfer.

Para os que pretendem curtir o evento com mais tranquilidade, o Pacote Ingresso + Hospedagem oferece estadia de uma noite em apartamento duplo compartilhado. Os valores começam em R$ 940,00 para ingressos no setor atrás do gol e chegam a R$ 1.990,00 para aqueles que optarem por assistir à partida em camarotes. Os camarotes, aliás, são um capítulo à parte, oferecendo um ambiente exclusivo, vista privilegiada, além de serviços de open food e open bar.

Essas experiências são organizadas por agências de turismo, que também oferecem suporte de equipe no local do evento. Há ainda pacotes especiais que garantem ingressos, hospedagem e transporte integrado, com saída direta dos hotéis. Tudo isso, pode ser negociado com as empresas mesmo antes do início oficial da venda de ingressos.

SHOW DA JOELMA

Além do espetáculo esportivo, a abertura da Supercopa terá o brilho da cantora paraense Joelma, que se apresenta antes da partida. Em participação no programa Mais Você, Joelma reforçou o convite: “Vai ser incrível! Quem será que leva essa? Bora assistir juntinhos.”

VENDA DE INGRESSOS

A Supercopa coloca em campo o Botafogo, estreante na competição, e o Flamengo, que busca seu terceiro título para se tornar o maior vencedor do torneio. Os ingressos estarão disponíveis em breve nos canais oficiais da CBF. Para quem deseja vivenciar a emoção do futebol e aproveitar a hospitalidade de Belém, a Supercopa 2025 promete ser uma experiência para ficar na memória.

Fonte: Sales Coimbra – Google News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/01/2025/16:21:55

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...