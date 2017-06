Pará é o 10° do país em acidentes com fogos

Muitos elementos divertidos compõem o cenário característico da quadra junina, como as quadrilhas, as músicas de São João e as deliciosas comidas típicas. Uma dessas tradições, entretanto, requer cuidados para que a festa não se transforme em uma tragédia: os fogos de artifício. Apesar de bonitos, esses elementos apresentam um risco real, causando diversos acidentes, inclusive no Estado. O Pará é o 10° Estado com maior número de internações por acidentes com fogos de artifício do país.

Os dados são do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus), que registrou 37 internações no Pará por acidentes desse tipo nos últimos anos. No Brasil, o líder de ocorrências é a Bahia, seguido por São Paulo e Minas Gerais.

Os números, entretanto, são referentes apenas aos casos em que o paciente precisou ser hospitalizado. O número total de ocorrências é muito maior. Em todo o país, 8,5 mil acidentes foram registrados nos últimos anos, resultando em 120 mortes, sendo 12 ocorridas na região Norte. Segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (Sbot), os números podem ser ainda maiores, e mais preocupantes. “Uma em cada dez pessoas tem um de seus membros superiores amputados, Os principais problemas causados pelos fogos são perda de dedos ou mesmo da mão por explosões prematuras, além das queimaduras, que comprometem a córnea e podem levar à perda da visão, se ocorrerem nos olhos, além de lesões auditivas”, afirma Reginaldo Moura, presidente da Sbot-PA.

SEGURANÇA

Ainda de acordo com os dados, 23,8% das vítimas são adolescentes, embora a legislação brasileira não permita que menores de 18 anos soltem fogos de artifício. Para evitar novas ocorrências, a Sbot lançou uma campanha de conscientização, com orientações de segurança para os brincantes.

As principais dicas são soltar fogos de artifício ao ar livre, ficando a uma distância de 30 a 50 metros do local, e se certificando que não existam substâncias inflamáveis ou rede elétrica nas proximidades. É importante comprar os fogos de artifício em lojas especializadas e certificadas, e escolher artefatos menos explosivos e de fácil manuseio, sempre conferindo o certificado de garantia e validade do produto. Nunca faça experiências ou modifique os fogos de artifícios e deixe os artefatos longe de crianças.

Em caso de acidentes, lave as queimaduras com água fria ou soro fisiológico, envolva a ferida com pano úmido e acione o Corpo de Bombeiros ou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelos telefones 193 e 192.

