Motorista de aplicativo é executado com tiro na testa em Parauapebas

(Foto:Reprodução) – Investigadores da Divisão de Homicídios da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas abriram inquérito para apurar a morte de um homem identificado como Bruno Batista Nascimento Silva. Ele atuava como motorista de aplicativo e foi encontrado morto dentro um automóvel na Rodovia PA-275, saindo de Parauapebas sentido à Curionópolis, na tarde de domingo (1).

Segundo informações colhidas pela equipe de reportagens do Portal Pebinha de Açúcar, motoristas que trafegavam na via, estranharam o fato do veículo de Bruno estar parado com um dos vidros quebrado, e ao se aproximaram, encontraram o corpo com uma única perfuração de arma de fogo na região da testa. Imediatamente as autoridades policiais foram acionadas para os procedimentos cabíveis.

Uma equipe da 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil constatou que Bruno trabalhava como motorista de aplicativo. O crime ainda é um mistério e um inquérito policial foi instaurado para apurar se o motorista levava alguém no momento da execução ou foi abordado e executado por pessoas em outro veículo.

Câmeras de segurança do Centro de Controle e Operações (CCO) serão analisadas para que o crime seja esclarecido e os responsáveis presos.

Reportagem: Márcio Alves

Fonte:Portal Pebinha de Açúcar e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/10/2023/08:31:49

