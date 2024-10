Surto de bactéria relacionado ao McDonald’s mata uma pessoa nos EUA

Foto: Reprodução | Uma pessoa morreu e dezenas ficaram doentes devido a infecções por E. coli ligadas ao hambúrguer Quarterão, do McDonald‘s, em dez estados americanos, informou o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) nesta terça-feira (22).

O surto de E. coli, associado a um dos sanduíches mais populares do menu do McDonald‘s, deixou 49 pessoas doentes e levou dez para o hospital, segundo autoridades.

A cepa envolvida, E. coli O157:H7, pode causar doenças graves e foi a origem de um surto em 1993 que matou quatro crianças que comeram hambúrgueres malpassados nos restaurantes Jack in the Box.

As ações da maior rede de fast-food do mundo caíam cerca de 6% no pós-mercado americano. Um trader de gado disse que o surto também pode pressionar os futuros do gado dos EUA nesta quarta-feira (23), ameaçando a demanda por carne bovina.

Todos os pacientes identificados como parte de uma investigação sobre o surto disseram ter comido no McDonald‘s antes de ficarem doentes, e a maioria mencionou especificamente ter comido o Quarterão, segundo o CDC.

O ingrediente específico ligado à infecção ainda não foi identificado, mas investigadores estão concentrados nas cebolas frescas fatiadas e nos hambúrgueres de carne bovina, disse o centro de controle de doenças.

A maioria das pessoas doentes é do Colorado ou Nebraska.

“As descobertas iniciais da investigação indicam que um subconjunto de doenças pode estar relacionado às cebolas fatiadas usadas no Quarterão e adquiridas de um único fornecedor que atende a três centros de distribuição”, disse o diretor de cadeia de suprimentos do McDonald‘s na América do Norte, Cesar Piña, em um comunicado.

O McDonald‘s tem removido proativamente as cebolas fatiadas e os hambúrgueres de carne usados no Quarterão das lojas nos estados afetados enquanto a investigação continua, informou a companhia ao CDC.

A empresa está removendo temporariamente o sanduíche dos restaurantes nas áreas afetadas, incluindo Colorado, Kansas, Utah e Wyoming, acrescentou o McDonald‘s, informando que estava trabalhando com fornecedores para repor o estoque na próxima semana.

Os sintomas da E. coli incluem cólicas abdominais severas, diarreia e vômito.

Em 2015, a cadeia de burritos Chipotle enfrentou uma queda nas vendas e teve sua reputação afetada após surtos de E. coli em vários Estados dos EUA. O surto esteve relacionado a uma cepa diferente de E. coli, que normalmente causa doenças menos severas do que a cepa E. coli O157:H7.

Fonte: CNN Brasil

