Suspeito aplicar golpes milionários em empréstimos bancários é preso pela PF, no Pará

Somente em uma das instituições financeiras, o prejuízo é de R$ 10 milhões.

Polícia Federal investiga esquema de fraude para obtenção de empréstimos bancários no Pará — Foto: Divulgação

Uma pessoa suspeita de participar de um grupo criminoso que obteve empréstimos por meio de fraudes foi presa pela Polícia Federal, em Xinguara, na região sudeste do Pará. Uma das instituições financeiras vítimas do golpe é um banco holandês que sofreu um prejuízo de R$ 10 milhões, segundo a investigação. O grupo utilizava documentos falsos para adquirir os financiamentos e usava o dinheiro para a compra de maquinários e itens agrícolas.

A prisão ocorreu durante a operação Holanda, deflagrada pela PF na última sexta-feira (30), nas cidades de Xinguara e Marabá. A ação também cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao grupo criminoso.

Foram apreendidos três veículos, aparelhos celulares, um notebook, e documentos relacionados aos financiamentos.

Com o empréstimo autorizado, os suspeitos compravam tratores e outros itens relacionados a produção agrícola. O maquinário era revendido na região.

Entre os investigados pela Polícia Federal está representante de vendas em uma grande revendedora, o que pode ter facilitado a fraude.

A PF tenta localizar este material revendido pelos suspeitos. Quem adquiriu os bens também poderá ser indiciado.

