Suspeito de assalto morre em troca de tiros com a PM em Altamira

Outro suspeito foi preso pelo crime.

Um homem morreu em troca de tiros com a PM após assalto com uso de arma de fogo no conjunto Ivalândia, no bairro São Joaquim, em Altamira, sudoeste do Pará, nesta segunda-feira (7). Outro suspeito de envolvimento no roubo foi preso.

De acordo com a PM, uma equipe policial realizava rondas no bairro quando receberam informações de que dois suspeitos teriam cometido assalto na área e fugido em uma moto. Após a denúncia, policiais iniciaram as buscas pela dupla.

Segundo a PM, ao perceberem a aproximação policial, um dos suspeitos disparou contra os militares e foi atingido durante a troca de tiros. A Polícia informou que o homem chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Com os suspeitos foram apreendidos três aparelhos celulares, relógios, uma motocicleta, uma arma de fogo, cinco chaves de motos, notebooks e um drone.

Os itens apreendidos e o suspeito foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Altamira, para a realização dos procedimentos cabíveis.

