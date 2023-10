Homem é executado a tiros em hotel de Moraes Almeida

Boca Rica morreu na hora. Foto: Léo Rodrigues/Plantão

Execução aconteceu nesta sexta-feira (13), no corredor do hotel, os tiros acertaram a cabeça da vítima.

Na tarde desta sexta-feira (13), a Polícia Militar do distrito de Moraes Almeida, região garimpeira do município de Itaituba, sudoeste do Pará, foi informada de um homicídio ocorrido na avenida das esmeraldas às margens da BR 163 em um hotel.

A guarnição foi até o local informado e constatou-se o homicídio. O local foi isolado e a policia civil do município de Trairão, foi comunicada sobre a situação para os procedimentos legais.

Conforme informações, a vítima André Simão da Conceição, 51 anos, conhecida pelo apelido de “Boca Rica” estava sentado em frente ao hotel, quando ele avistou dois elementos em uma motocicleta se aproximando. Boca, saiu correndo para dentro do hotel.

Os elementos pararam a motocicleta, um dos elementos desceu de capacete, com a arma em punho, enquanto o comparsa ficou do lado de fora com a motocicleta ligada.

Nas imagens cedidas para nossa equipe de reportagem do Plantão, é possivel ver um dos elementos armado e passando na recepção do hotel, onde estava 5 pessoas dentre elas uma criança.

As pessoas conseguiram se esconder, enquanto o elemento armado efetuou vários disparos de arma de fogo na cabeça de “boca rica” que morreu na hora. Após o ato, os criminosos fugiram do local sem deixar pistas.

A policia militar continua realizando varias buscas na região na tentativa de identificar os autores deste crime.

Até o fechamento desta matéria a motivação do crime ainda é desconhecida.

Fonte: Plantão 24horas News/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/10/2023/07:30:38

