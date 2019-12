Suspeito de assassinar ex-namorada é preso em Paragominas

A vítima, de 18 anos de idade, desapareceu no último domingo (15) e o corpo foi encontrado nesta terça-feira (17), com sinais de pauladas na cabeça(Foto:Divulgação)

O desaparecimento de Manuela Gonçalves de Oliveira, de 18 anos de idade, na tarde do último domingo (15), provocou intensa busca pela jovem, dada como desaparecida na cidade de Paragominas, no sudeste paraense, e em seguida, houve comoção geral. Ela saiu de casa para ir a uma festa e não mais voltou.

Na manhã desta terça-feira (17), a equipe do plantão da 13ª Seccional Urbana de Polícia Civil deteve o ex-namorado de Manuela Oliveira, que questionado, confessou o assassinato da jovem. Em depoimento, Allen Arnold Sousa Freitas teria contado que estrangulou Manuela e escondeu o corpo num local deserto por trás dos loteamentos Paricá e Flamboyant, já próximo à Estrada do Sete, que dá acesso à zona rural do município de Paragominas.

A polícia localizou o corpo escondido embaixo de tábuas de um material tipo MDF. A perícia do Instituto Médico Legal fez todo o levantamento da área antes de proceder com a retirada dos objetos até chegar ao cadáver. Manuela vestia a roupa que havia saído da festa, no domingo, e seu corpo estava de bruços. Na cabeça, a perícia criminal identificou lesões que podem ter sido causadas por um pedaço de madeira que inclusive foi coletado na cena do crime.

O Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves, em Castanhal, se responsabilizou pela análise cadavérica posterior. Allen Arnold Sousa Freitas, conhecido como Alenzinho, foi autuado em flagrante e encaminhado para o Centro de Recuperação Regional de Paragominas (CRRP). Ele deve responder pelos crimes de homicídio qualificado (feminicídio) e ocultação de cadáver. (Com informações do site Alerta Guamá).

Por:Redação Integrada

18.12.19 21h53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...