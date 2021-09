Temporais deixam 14 mil moradores sem energia elétrica e causam estragos em MT

Temporais deixaram 14 mil moradores sem energia elétrica nesta quarta-feira (22) em Confresa e Porto Alegre do Norte, cidades localizadas no nordeste de Mato Grosso — Foto: Energisa

Temporais deixaram 14 mil moradores sem energia elétrica nesta quarta-feira (22) em Confresa e Porto Alegre do Norte, cidades localizadas no nordeste de Mato Grosso. Segundo a concessionária de energia do estado, a energia foi reestabelecida de forma rápida.

Os dois municípios foram atingidos por uma forte chuva, ventos e raios.

A partir das informações do clima com previsão e acompanhamento em tempo real no Centro de Operações integrado, equipes da Energisa atuaram para restabelecer a energia.

O sistema já foi restabelecido, mas equipes percorrem a região para observar se novas manutenções serão necessárias.

23/09/2021

