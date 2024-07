Suspeito de envolvimento em chacina é encontrado morto em Jacundá | PA

(Foto: Reprodução)- “Jeguerê” estava sob suspeita de envolvimento em múltiplos homicídios recentes na região.

Na manhã desta quinta-feira (18/7), Railson Pereira de Brito, de 22 anos, foi encontrado morto na estrada do Jeremias, zona rural de Jacundá, região sudeste do Pará. Conhecido como “Jeguerê”, o jovem apresentava sinais de execução sumária.

O corpo de “Jeguerê” foi descoberto por um morador local às margens da pista, a cerca de 15 quilômetros da sede de Jacundá. A vítima tinha marcas de tiros, sugerindo que o crime ocorreu durante a noite de quarta para quinta-feira. As circunstâncias apontam para um possível acerto de contas, embora a motivação ainda seja desconhecida.

“Jeguerê” estava sob suspeita de envolvimento em múltiplos homicídios recentes na região. Ele era investigado pela Polícia Civil pelos assassinatos de Phatrik Lorran, Gabriele Milhomem, Marcelo de Castro Souza e Jocivan Sales dos Santos, todos mortos a tiros no dia 7 de julho. Além disso, ele também era suspeito pela execução de Luciano de Oliveira Reis, ocorrida no dia 3 de julho.

Diante do ocorrido, a Polícia Civil de Jacundá iniciou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de Railson Pereira. O corpo foi removido para perícia, e as autoridades estão em busca de informações que possam esclarecer a autoria e motivação do crime.

Fonte: Portal Debate, com informações de Portal Jacundá e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/07/2024/11:02:45

