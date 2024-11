Inmet emite alerta laranja para perigo de chuvas intensas no Pará

(Foto: Agência Pará (Arquivo) – O alerta laranja é emitido quando o volume previsto de chuva é de 30 mm a 60 mm por hora ou de 50 mm a 100 mm por dia, com ventos de 60 km/h a 100 km/h.

O mesmo alerta também vale para a Bahia e Sergipe; o alerta laranja é emitido quando o volume previsto de chuva é de 30 mm a 60 mm por hora ou de 50 mm a 100 mm por dia, com ventos de 60 km/h a 100 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para o perigo de chuvas intensas no Pará, na Bahia e em Sergipe entre a terça-feira (26) e esta quarta-feira (27). As regiões afetadas são o nordeste e o centro-norte da Bahia, a Região Metropolitana de Salvador; leste, agreste e sertão de Sergipe; e o sul do Pará.

O alerta laranja é emitido quando o volume previsto de chuva é de 30 mm a 60 mm por hora ou de 50 mm a 100 mm por dia, com ventos de 60 km/h a 100 km/h. Nesses casos, há risco real de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A chuva também deve atingir o sul do Rio Grande do Sul, com previsão de acúmulo de mais de 50 mm. Na região Sudeste, a previsão do Inmet é de chuvas no leste de São Paulo e sul do Rio de Janeiro a partir do dia 29, com aumento das áreas de instabilidade nos dias seguintes em quase toda a região, com exceção do centro-norte de Minas Gerais.

Fonte: Fabio Grellet/Agência Estado e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/11/2024/16:03:59

