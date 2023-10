Suspeito de furtar caminhonete foge da polícia em alta velocidade e bate em muro em MT

Suspeito de ter furtado caminhonete bateu em muro após fuga da polícia — Foto: Polícia Militar

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito disse que levaria o veículo até a Bolívia para trocar por drogas.

O suspeito, de 25 anos, de furtar uma caminhonete fugiu da Polícia Militar, nessa sexta-feira (13), em alta velocidade e bateu em um muro no Bairro Glória, em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. Segundo a polícia, o motorista disse que levaria o veículo até a Bolívia para trocar por drogas.

A PM informou que visualizou uma caminhonete trafegando de forma irregular na via e tentou realizar a abordagem. Quando o suspeito viu a viatura, fugiu em alta velocidade pelas ruas do bairro.

Após percorrer diversas vias, continuou desobedecendo as ordens de parada, entrando na Avenida Júlio Campos e passando pelo pátio de um posto de combustível, quase atropelando um frentista do local.

O motorista também passou por canteiros e rotatórias, não respeitando a velocidade permitida e os semáforos. Ao entrar na Avenida Mato Grosso, o suspeito, por pouco, não colidiu contra um veículo com crianças.

Após percorrer alguns metros da avenida, o motorista perdeu o controle e bateu no muro de uma empresa. Mesmo com o veículo danificado, o suspeito arrancou bruscamente em direção a equipe. A PM efetuou disparos em direção ao veículo.

O suspeito foi atingido com um tiro na perna direita e foi solicitado uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que encaminhou o suspeito ao Pronto Socorro de Várzea Grande.

Dentro do veículo, os policiais encontraram algumas peças de roupas, um boné e um aparelho celular. Feito a checagem pela placa do veículo, nada constou. Entretanto, o número do chassi vinculada a placa não era o mesmo número gravado no veículo e foi constatado que a camionete foi furtada na quarta-feira (11).

Segundo a Polícia Militar, o suspeito possui passagens criminais por tráfico de drogas e não é habilitado.

Fonte: G1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/10/2023/16:42:30

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...