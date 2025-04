Suspeito de furtar loja de produtos agropecuários é preso em Marabá

(Foto: Reprodução) – Além dos itens citados, o autor também levou diversos produtos comercializados na loja, como sementes e agrotóxicos.

Um homem foi preso na noite de segunda-feira (28/4), acusado de furtar uma loja agropecuária no núcleo São Félix, em Marabá, região sudeste do Pará. O suspeito, identificado como Nelson Rodrigo Nascimento Negrão, foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar durante patrulhamento no bairro e conduzido à 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

De acordo com os militares, o crime aconteceu no domingo (27/4), por volta das 17h, na loja Inter Rural. O suspeito teria desligado a chave geral de energia do local, violado o acesso ao estabelecimento e subtraído dois notebooks, uma televisão HD de 32 polegadas, cerca de R$ 2 mil em espécie e uma mochila contendo documentos pessoais.

Além dos itens citados, o autor também levou diversos produtos comercializados na loja, como sementes e agrotóxicos. Ele ainda destruiu o sistema de videomonitoramento e ateou fogo em todas as notas fiscais da empresa, provocando danos materiais avaliados pelo proprietário em mais de R$100 mil reais.

O proprietário do comércio registrou boletim de ocorrência na manhã de segunda-feira (28/4), ao chegar ao local e encontrar o cenário de destruição. A Polícia Civil investiga o caso e apura se há o envolvimento do suspeito em outros casos na região.

Fonte: Mateus Souza – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/04/2025/14:30:51

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...