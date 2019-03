Suspeito de homicídio preso em Jericoacoara, no CE, é transferido para Altamira, no PA

(Foto:policia CE) -Crime ocorreu em 2013. Arnaldo Araújo, 41, estava foragido desde 2014.

A Polícia do Pará transferiu nesta quarta-feira (12) para Altamira, sudeste do Pará, o preso Arnaldo Marques de Araujo, 41, suspeito de matar a facadas Antonio Osiel Costa de Sousa, 40, em maio de 2013. Arnaldo foi detido na cidade de Jijoca de Jericoacoara, no nordeste do Ceará, em 31 de outubro deste ano.

A vítima foi assassinada em via pública, nas proximidades da casa onde morava. Segundo testeminhas, o crime resultou de uma briga e suspeito e vítima estariam embriagados. Depois da morte, Arnaldo fugiu.

Segundo a Polícia, em 2014 a justiça decretou a prisão preventiva de Arnaldo, que passou a ser considerado foragido.

Por G1 PA — Belém

