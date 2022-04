Suspeito de integrar facção criminosa é assassinado em Medicilândia (PA)

Daniel Duarte Cambuhy, de 34 anos, foi assassinado, na região da Transamazônica, nesta quarta-feira (27) (Foto:Reprodução / Site Confirma Notícia)

Ele estava dentro de um bar e restaurante e não teve chances de defesa

Um sujeito com os dias contados. Assim se podia definir Daniel Duarte Cambuhy, de 34 anos, assassinado dentro de um bar e restaurante localizado à rua Tabajara, no centro de Medicilândia, no sudoeste paraense.(As informações são do O Liberal

O homicídio aconteceu por volta das 21h da última quarta-feira (27). Informações colhidas junto a populares dão conta de que ele pertenceria a um grupo criminoso no município de Porto de Moz, região do oeste do Pará, e já teria sido vítima de pelo menos quatro ataques mal sucedidos.

A polícia foi acionada e levantou informações junto a testemunhas, segundo as quais o suspeito seria um homem de cerca de 1,80m, que usava chapéu e já chegou ao bar de arma em punho e atirando contra Daniel. Três disparos atingiram a vítima mortalmente. O atirador deixou o local logo após a execução e ainda não há nenhuma pista de onde ele possa ter ido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por funcionários do estabelecimento comercial, mas os socorristas nada puderam fazer. A autoria e a motivação dos supostos ataques anteriores a Daniel Cambuhy não foram esclarecidos e devem ser alvos de investigações pela Polícia Civil, em Medicilândia.

Jornal Folha do Progresso em 29/04/2022/09:40:55

